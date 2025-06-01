Жители Поморья забросали прокуратуру жалобами на чиновников и житье-бытье

Как и в предыдущие годы обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбирают многие жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В первом полугодии 2025 года в региональное надзорное ведомство поступило свыше 21 тысячи жалоб.

В рамках предоставленных полномочий прокурорами рассмотрено около 17 тысяч обращений.

Традиционно большая часть разрешенных по существу жалоб связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений, их удельный вес составил 76 %.

Прокурорами восстановлены трудовые и жилищные права граждан, пресечены многочисленные нарушения законодательства об административных правонарушениях, о безопасности дорожного движения.

К примеру, в результате вмешательства прокуратуры г. Архангельска 376 работникам унитарного предприятия произведена индексация заработной платы.

По инициативе Приморской межрайонной прокуратуры нуждающимся в санаторно-курортном лечении несовершеннолетним предоставлены соответствующие путевки.

Каждая шестая жалоба касалась вопросов соблюдения законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Доводы о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам являлись предметом разрешения 240 обращений.

Вопросы исполнения уголовных наказаний по-прежнему актуальны, разрешено свыше 500 таких жалоб.

Всего по результатам изучения доводов заявителей выявлено свыше 4,8 тысяч нарушений закона, для устранения которых принято более 3,5 тысяч актов прокурорского реагирования.

Значительное внимание уделено встречам с населением. Так, на личный прием в органы прокуратуры области и автономного округа обратилось 4,5 тысячи заявителей.

Приемы проводились как на базе органов прокуратуры, так и на предприятиях, в социальных учреждениях, а также осуществлены выезды в отдаленные местности.

Руководством регионального надзорного ведомства проведены тематические приемы населения по вопросам исполнения законодательства о здравоохранении, о безопасности дорожного движения, об исполнительном производстве, о защите прав несовершеннолетних.

Для оперативного решения волнующих заявителей вопросов к проведению таких встреч привлекались региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей, представители органов государственной власти и руководители контролирующих органов.