Пенсионерка из Няндомского округа утонула в своем колодце

26 октября 2025 года днем в колодце у частного дома в поселке Лепша-Новый Няндомского района родственники обнаружили тело пожилой женщины. Предварительная причина ее смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавшая поскользнулась, потеряла равновесие и упала в колодец.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что на крышки любых люков, колодцев лучше не наступать. Обход колодцев, а также решёток, закрывающих ливнёвки и другие конструкции, должен стать привычкой. Следует внимательно смотреть, куда ставить ногу, передвигаясь даже знакомым маршрутом, в темное время суток использовать фонарик. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков, колодцев не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру телефона 112.