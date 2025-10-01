Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионерка из Няндомского округа утонула в своем колодце

26 октября 2025 года днем в колодце у частного дома в поселке Лепша-Новый Няндомского района родственники обнаружили тело пожилой женщины. Предварительная причина ее смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавшая поскользнулась, потеряла равновесие и упала в колодец. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

  Следственное управление предупреждает, что на крышки любых люков, колодцев лучше не наступать. Обход колодцев, а также решёток, закрывающих ливнёвки и другие конструкции, должен стать привычкой. Следует внимательно смотреть, куда ставить ногу, передвигаясь даже знакомым маршрутом, в темное время суток использовать фонарик. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков, колодцев не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру телефона 112.

 

28 октябрь 16:35 | : Происшествия

Главные новости


Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья
Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (364)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20