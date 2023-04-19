В Архангельской области пенсионер погиб на дне колодца

2 июля 2023 года утром в колодце у частного дома в поселке Шунема Вельского района родственники обнаружили тело 63-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в колодец.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.



