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В Архангельской области пенсионер погиб на дне колодца

2 июля 2023 года утром в колодце у частного дома в поселке Шунема Вельского района родственники обнаружили тело 63-летнего хозяина жилища.  Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в колодец. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.


 

04 июль 07:56 | : Происшествия

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