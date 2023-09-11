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В Красноборском районе мужчина погиб в родном колодце

Вчера вечером в колодце  у частного дома в деревне Овсянниковская участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Красноборский» обнаружил тело ранее судимого за преступления против собственности 59-летнего местного жителя, который находился под административным надзором и не прибыл в отдел полиции для регистрации.  Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший по старой деревянной лестнице спустился в колодец, чтобы присоединить оторвавшийся шланг насоса к трубе для подачи воды в дом, но лестница сломалась, он упал в воду и выбраться из колодца не смог. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

11 октябрь 11:25 | : Происшествия

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