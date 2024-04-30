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В Приморском округе мужчина утонул в родном колодце

27 мая 2024 года утром в колодце у частного дома в СНТ «Озерное» Приморского района обнаружено тело 63-летнего хозяина жилища.  Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший при установке погружного насоса для воды потерял равновесие и упал в колодец и утонул. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.


29 май 09:42 | : Происшествия

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