В Приморском округе мужчина утонул в родном колодце

27 мая 2024 года утром в колодце у частного дома в СНТ «Озерное» Приморского района обнаружено тело 63-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший при установке погружного насоса для воды потерял равновесие и упал в колодец и утонул.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.



