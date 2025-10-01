В Архангельской области идет неделя компьютерной безопасности

С 27 октября по 9 ноября 2025 года на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая кампания «В безопасности», направленная на предупреждение IT-преступлений.

Ежедневно мы будем рассказывать об актуальных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них.

Просьба делиться этой информацией с родными и близкими, размещать на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах.

Только вместе мы сможем уберечь жителей области от уловок телефонных аферистов и потери денежных средств!