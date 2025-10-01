Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области идет неделя компьютерной безопасности

С 27 октября по 9 ноября 2025 года на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая кампания «В безопасности», направленная на предупреждение IT-преступлений.

Ежедневно мы будем рассказывать об актуальных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них.

Просьба делиться этой информацией с родными и близкими, размещать на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах.

Только вместе мы сможем уберечь жителей области от уловок телефонных аферистов и потери денежных средств!

27 октябрь 17:11 | : Происшествия

Главные новости


Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю
До рези в глазах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (350)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20