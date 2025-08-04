Вверх
Молодежь Архангельска против ограничения звонков в мессенджерах

35% жителей Архангельска одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах: «Это безопасность»; «Больше общаться вживую будем». 49% негодуют: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства».

Среди мужчин больше противников ограничений, а среди женщин выше число одобряющих.

Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 56% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 45%.

Горожане с заработком от 100 тысяч рублей выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше (53%).

19 август 09:25 | : Будни

