За минувшую неделю мошенники "обули" жителей Поморья на 36 млн рублей

С 7 по 10 июля 2025 года в Архангельской области проходит информационно-профилактическое мероприятие «Кибербезопасность».

За минувшую неделю на территории Архангельской области зарегистрировано 47 фактов дистанционных хищений, из которых 40 – мошенничества. Жителями региона на счета злоумышленников переведено более 36 миллионов рублей.

Так, 64-летний житель Коношского района перевел порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением с предложением заработать с помощью инвестирования.

61-летняя котлашанка, поверив сообщению о необходимости смены медицинской карты на электронную, сообщила собеседнику номер СНИЛС, а после, услышав в трубке телефона о грозящей сбережениям опасности, доверилась незнакомцу и перечислила на указанный ей номер «счета личного кабинета» 6 миллионов рублей.

47-летняя жительница областного центра по совету интернет-знакомого решила заняться инвестированием и лишилась более 18 миллионов рублей, большая часть из которых – кредитные средства и деньги, взятые в долг у знакомого.

Внимание! С 7 по 10 июля на территории Архангельской области проводится информационно-профилактическое мероприятие «Кибербезопасность», направленное на профилактику IT-преступлений.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой делиться профилактической информацией с родными, близкими и знакомыми, размещать ее на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах. Это поможет остановить других людей от необдуманного шага. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать Вас!