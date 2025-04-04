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Пожилой житель Онеги выпал из лодки и утонул

8 мая 2025 года во время рыбалки на реке Кожа в Онежском районе при очевидных обстоятельствах выпал из моторной лодки и утонул 73-летний житель города Онеги. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

12 май 10:08 | : Происшествия

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