Рыбалка у поселка Беломорье закончилась трагически для архангелогородца

28 августа 2025 года в озере Смерьде у поселка Беломорье обнаружено тело 57-летнего жителя областного центра. Есть основания полагать, что во время рыбалки мужчина выпал из лодки и утонул. Пострадавший находился без спасательного жилета. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.