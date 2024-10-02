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Воды реки Мезень поглотили беспечного и нетрезвого рыбака

12 октября 2024 года при очевидных обстоятельствах во время передвижения на моторной лодке по реке Мезень выпал из лодки и утонул 53-летний житель города Мезени. По предварительным данным, погибший  до поездки  употреблял спиртные напитки, находился без спасательного жилета. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

 

14 октябрь 09:32 | : Происшествия

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