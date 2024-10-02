Воды реки Мезень поглотили беспечного и нетрезвого рыбака

12 октября 2024 года при очевидных обстоятельствах во время передвижения на моторной лодке по реке Мезень выпал из лодки и утонул 53-летний житель города Мезени. По предварительным данным, погибший до поездки употреблял спиртные напитки, находился без спасательного жилета. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.