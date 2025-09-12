Вверх
Нетрезвый юнец из Онеги разбушевался в магазине

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Онеги, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия), ч.1 ст.116.1 УК РФ (побои) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, в ночь на 5 августа 2025 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине в городе Онеге, положил в карман брюк бутылку крепкого алкоголя и попытался ее вынести без оплаты. Его противоправные действия заметил очевидец преступления, который потребовал вернуть товар. Несовершеннолетний проигнорировал требования и ударил мужчину руками по голове. На место преступления прибыли сотрудники полиции. Обвиняемый, желая воспрепятствовать правовому разбирательству и скрыться, ударил представителей власти и пнул мужчину, который помогал его сопроводить в служебный автомобиль. Несмотря на оказанное сопротивление, обвиняемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и объяснил свои противоправные действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://grodnonews.by

02 сентябрь 08:49 | : Происшествия

