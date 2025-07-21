Вверх
В Онеге безправный подросток на автомобиле издевался над полицейским

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 31 августа 2025 года днем на проспекте Ленина в городе Онеге несовершеннолетний подозреваемый, не имеющий права управления транспортным средством, совершил несколько нарушений правил дорожного движения, после чего проигнорировал законные требования сотрудников ГАИ и продолжил движение на автомобиле, допустив проезд на запрещающий сигнал светофора. Желая избежать административной ответственности и скрыться, несовершеннолетний продолжил управлять машиной после заноса, когда представитель власти открыл водительскую дверь, просунул руку в салон и предпринял меры к его задержанию. На значительной скорости он протащил сотрудника полиции по дороге, пока тот не упал на дорожное покрытие. Несмотря на активное противодействие, несовершеннолетнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению несовершеннолетним преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге  регионального следственного управления СКР.

         Уголовный кодекс РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

09 сентябрь 08:51 | : Происшествия

