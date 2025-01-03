Похищенный в Няндоме робот-пылесос вернулся в магазин

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» с заявлением о хищении робота-пылесоса обратились сотрудники сетевого магазина, расположенного в городе Няндоме. Подозрительного молодого человека, выбегающего из торгового зала с коробкой в руках, заметил их коллега, заходивший в это время в супермаркет.

Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

По горячим следам был установлен подозреваемый в совершении преступления – 18-летний уроженец поселка Кулой, проживающий в Няндоме. Злоумышленник был задержан оперативниками у собственного дома в тот момент, когда он отправился реализовывать украденный робот-пылесос.

По имеющейся информации, зайдя в магазин, молодой человек воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, схватил с витрины коробку с бытовой техникой и скрылся, не оплатив товар.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.