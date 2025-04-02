Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Проказы "Белого дома" на Соловках вылились в новое уголовное дело

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства», выделенных на строительство больницы в пос. Соловецкий в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага». 

Установлено, что в марте 2021 г. бывший исполняющий обязанности                  ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» при исполнении государственного контракта на строительство указанной больницы допустил нецелевое расходование бюджетных средств, а именно приобретение подрядной организацией ООО «Белый дом» аэролодки                         «Север 750К» стоимостью 10 млн рублей, не предусмотренной контрактом и                 по своим техническим характеристикам неспособной обеспечить его исполнение в части перевозки грузов и пассажиров в акватории Белого моря. 

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении бывшего руководителя ГКУ Архангельской области «ГУКС» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Ведется следствие, ход которого находится на контроле прокурора. 

14 май 09:01 | : Скандалы

Главные новости


Эх, дороги...
Медаль за НАДЕЖДУ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (143)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20