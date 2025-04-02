Проказы "Белого дома" на Соловках вылились в новое уголовное дело

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства», выделенных на строительство больницы в пос. Соловецкий в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».

Установлено, что в марте 2021 г. бывший исполняющий обязанности ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» при исполнении государственного контракта на строительство указанной больницы допустил нецелевое расходование бюджетных средств, а именно приобретение подрядной организацией ООО «Белый дом» аэролодки «Север 750К» стоимостью 10 млн рублей, не предусмотренной контрактом и по своим техническим характеристикам неспособной обеспечить его исполнение в части перевозки грузов и пассажиров в акватории Белого моря.

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении бывшего руководителя ГКУ Архангельской области «ГУКС» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Ведется следствие, ход которого находится на контроле прокурора.