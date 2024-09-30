В Коряжме задержан "кривой" водитель "Рено Мегана"

В городе Коряжме на проспекте Ленина внимание наряда дорожно-патрульной службы, находившегося на маршруте патрулирования, привлек автомобиль «Рено Меган». Полицейские заметили неуверенное управление транспортным средством и не ошиблись — водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось в результате проведенного освидетельствования.

В дальнейшем стражи порядка установили, что 32-летний мужчина ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В настоящее время отделением дознания ОП по г. Коряжме МО МВД России «Котласский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Нарушителю грозит наказание до двух лет лишения свободы. В случае вынесения судом обвинительного приговора транспортное средство, использованное при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, может быть конфисковано.