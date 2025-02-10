Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы Поморья передали конфискованные автомобили в зону СВО

Два автомобиля, конфискованных у любителей «пьяной» езды,  передали сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на нужды СВО.

Бывшие владельцы транспортных средств из г.г. Архангельска и Северодвинска, несмотря на привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделали и повторно сели за руль нетрезвом виде.

Злостных нарушителей привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, а их машины по решению суда подлежали конфискации в доход государства.

После возбуждения исполнительных производств судебные приставы установилиместонахождение транспортных средств и наложили на них арест. В   Министерство обороны РФ было направлено предложение забрать находящиеся в хорошем техническом состоянии иномарки для использования их в зоне специальной военной операции.

После получения согласия судебные приставы изъяли и передали военнослужащим «Mitsubishi Outlander» и «Audi». Автомобили из Архангельской области будут помогать в выполнении задач специальной военной операции на Донецком направлении.

17 март 14:14 | : Экономика

Главные новости


Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Из сундука судебного пристава». 1917 год. Дело о распространении ложных слухов.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (235)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20