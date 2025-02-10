Судебные приставы Поморья передали конфискованные автомобили в зону СВО

Два автомобиля, конфискованных у любителей «пьяной» езды, передали сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на нужды СВО.

Бывшие владельцы транспортных средств из г.г. Архангельска и Северодвинска, несмотря на привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделали и повторно сели за руль нетрезвом виде.

Злостных нарушителей привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, а их машины по решению суда подлежали конфискации в доход государства.

После возбуждения исполнительных производств судебные приставы установилиместонахождение транспортных средств и наложили на них арест. В Министерство обороны РФ было направлено предложение забрать находящиеся в хорошем техническом состоянии иномарки для использования их в зоне специальной военной операции.

После получения согласия судебные приставы изъяли и передали военнослужащим «Mitsubishi Outlander» и «Audi». Автомобили из Архангельской области будут помогать в выполнении задач специальной военной операции на Донецком направлении.