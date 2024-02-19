Житель Архангельска устроил в квартире наркотическую плантацию

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску во взаимодействии с патрульно-постовой службой полиции и представителями частного охранного предприятия около одного из домов на проспекте Никольский был задержан 37-летний местный житель. При задержании мужчина бросил на землю сверток с неизвестным веществом зеленого цвета. Проведенная лабораторная экспертиза установила, что изъятое признано наркотическим средством растительного производства.

При осмотре, проведенном по месту проживания злоумышленника, стражи порядка изъяли еще порядка 640 граммов высушенных фрагментов растений, что является крупным размером, а также девять горшков предположительно с наркосодержащими цветами и оборудование для выращивания запрещенных растений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.