В Северодвинске при тушении пожара обнаружена домашняя плантация конопли

15 июня 2023 года от жильцов коммунальной квартиры, расположенной в доме на острове Ягры, поступило сообщение о задымлении в одной из комнат. Прибывшие на вызов пожарные вскрыли закрытое помещение и локализовали возгорание. Во время работы огнеборцы увидели, что в квартире находятся подозрительные растения, и сообщили об этом факте в полицию.

На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Осматривая комнату, стражи порядка обнаружили и изъяли 19 растений конопли, а также части растений, которые уже были развешаны для сушки. Для выращивания конопли хозяин обустроил импровизированную теплицу и смонтировал специальное освещение.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятые части растений содержат наркотическое средство общим весом почти 250 граммов, что является крупным размером.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Северодвинску по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 35-летний владелец «плантации».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции также проверяют северодвинца на причастность к сбыту наркотических средств.