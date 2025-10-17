Житель Пинеги превратил жизнь маленького сына в ад

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Пинежского муниципального округа виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Как установлено судом, мужчина, являясь отцом своего 11-летнего сына, осознавая, что тот находится в беспомощном состоянии, поскольку в силу возраста не может самостоятельно заботиться о себе, находится от него в материальной и иной зависимости, требуя от сына неукоснительного подчинения, неоднократно применял незаконные методы воспитания ребенка – ругался, кричал, выражался нецензурной бранью, оскорблял, высказывал угрозы применения насилия, систематически наносил побои и иные насильственные действия. В результате указанных действий несовершеннолетнему потерпевшему причинялись физическая боль и психические страдания.

В настоящее время ребенок изъят из семьи.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 30 тыс. рублей.