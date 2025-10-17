Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Пинеги превратил жизнь маленького сына в ад

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Пинежского муниципального округа виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Как установлено судом, мужчина, являясь отцом своего 11-летнего сына, осознавая, что тот находится в беспомощном состоянии, поскольку в силу возраста не может самостоятельно заботиться о себе, находится от него в материальной и иной зависимости, требуя от сына неукоснительного подчинения, неоднократно применял незаконные методы воспитания ребенка – ругался, кричал, выражался нецензурной бранью, оскорблял, высказывал угрозы применения насилия, систематически наносил побои и иные насильственные действия. В результате указанных действий несовершеннолетнему потерпевшему причинялись физическая боль и психические страдания.

В настоящее время ребенок изъят из семьи.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. 

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 30 тыс. рублей. 

17 октябрь 09:05 | : Происшествия

Главные новости


«7 дней Петра Семеныча». Прощальный поклон Тиграна Кеосаяна
Пингишенская волость

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (235)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20