Для маленького пинежанина жизнь в многодетной семье превратилась в кошмар

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя одной из деревень Пинежского района, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2023 года ранее судимый 19-ти летний молодой человек, проживая в многодетной семье, систематически применял физическое насилие к своему младшему 8-летнему брату, причиняя ему физическую боль, психические и нравственные страдания.

Уголовное дело направлено в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ является тяжким, и наказание за него предусматривает исключительно лишение свободы до на срок от 3 до 7 лет.