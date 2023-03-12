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Для маленького пинежанина жизнь в многодетной семье превратилась в кошмар

Прокурором Пинежского района утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении жителя одной из деревень Пинежского района, обвиняемого  по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное  в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что  с декабря 2022 года по апрель 2023 года ранее судимый 19-ти летний молодой человек, проживая в многодетной семье, систематически применял физическое насилие к своему младшему 8-летнему брату, причиняя ему физическую боль, психические и нравственные страдания.

Уголовное дело направлено в Пинежский районный суд для рассмотрения по существу.

Преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ является тяжким, и наказание за него предусматривает исключительно лишение свободы до на срок от 3 до 7 лет.

 

20 апрель 12:42 | : Происшествия

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