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В Поморье излишне строгий отец выливал из кастрюли суп на голову дочери

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 40-летнего местного жителя виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что в период с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по месту жительства мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 12-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания. 

Пытаясь добиться послушания от дочери осужденный неоднократно наносил ей побои, хватал за волосы, выливал суп из кастрюли на голову и поливал холодной водой из душа. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений осужденный признал полностью,                                     в содеянном раскаялся, добровольно возместил моральный вред.

Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время девочка проживает с матерью в другом регионе, ей оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

 Приговор в законную силу не вступил

07 март 08:57 | : Происшествия

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