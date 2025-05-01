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Акушер из Архангельска не смогла оправдаться за смерть новорожденного

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 28.02.2025, которым заведующая отделением – врач акушер-гинеколог родильного отделения Перинатального центра ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Судом установлено, что осужденная 25.09.2023 при принятии родов у пациентки допустила ряд дефектов оказания медицинской помощи, в том числе не рассмотрела вопрос о родоразрешении путем операции кесарево сечение при наличии для того показаний. Несвоевременная и неправильная медицинская помощь потерпевшей на этапе родовспоможения послужили причиной рождения ребенка с тяжёлой асфиксией, это привело к развитию у него органического поражения вещества головного мозга, осложнившегося сепсисом, и повлекло дальнейшее наступление его смерти при наличии реальной возможности избежать неблагоприятного исхода.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 1 год, а также частично удовлетворен гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда – с ГБУЗ АО «АОКБ» в пользу каждого из родителей умершего младенца взыскано по 700 000 рублей.

Архангельским областным судом приговор от 28.02.2025 в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденной и ее защитника с доводами о невиновности – без удовлетворения.

26 май 13:04 | : Происшествия

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