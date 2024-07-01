Северодвинский подросток был на побегушках у мошенников и плохо закончил

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица в период с 16 по 21 июня 2024 года осуществили телефонные звонки 77-летней пенсионерке. В ходе разговоров они убедили женщину, что её племянница является виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, в связи с чем требуются денежные средства на возмещение причиненного вреда.

Потерпевшая в силу престарелого возраста не смогла адекватно оценить сообщаемые ей ложные сведения и согласилась передать наличные денежные средства пострадавшей.

После этого, обвиняемый приехал по месту проживания пожилой женщины и получил от неё деньги в общей сумме 1,5 млн рублей, часть из которых в размере 25 тыс. рублей потратил по своему усмотрению. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подросток был задержан сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску, которыми изъяты похищенные денежные средства в размере 1 475 000 рублей.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях признал частично, ему избрана мера пресечения подписке о невыезде и надлежащем поведении, в счет компенсации причиненного материального ущерба отцом обвиняемого потерпевшей переданы денежные средства в сумме 25 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.