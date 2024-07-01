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Новодвинский курьер мошенников отделался принудительными работами

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Архангельска виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Установлено, что неизвестные лица 07.02.2024 осуществили телефонные звонки трём пожилым жительницам городов Новодвинска и Архангельска. Они убедили женщин, что их родственникам требуются денежные средства для компенсации вреда, причинённого пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В силу преклонного возраста потерпевшие, находясь в стрессовом состоянии, согласились передать наличные денежные средства якобы пострадавшим.

Получив информацию о готовности пенсионерок к передаче денежных средств, обвиняемый, находясь в преступном сговоре с неустановленными следствием лицами, приехал по месту жительства женщин и получил от них денежные средства  в сумме 430 тыс. рублей, часть из которых в качестве вознаграждения за проделанную работу оставил себе, а часть перевёл на указанные ему сообщниками банковские счета.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый в судебном заседании признал в полном объёме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Гражданские иски потерпевших на общую сумму 430 тыс. рублей удовлетворены в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

26 август 08:39 | : Происшествия

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