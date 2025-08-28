Житель НАО принял смерть от фрагмента стены детского сада

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей с. Несь, обвиняемых по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемые, выступая роли субподрядчиков по договору, предметом которого являлось выполнение работ по сносу аварийного здания бывшего детского сада, расположенного на ул. Советская в с. Несь, не обеспечили исполнение требований безопасности, установленных законодательством для проведения указанного вида работ, допустили на место работы постороннее лицо – местного жителя, на которого в ходе сноса здания упал фрагмент стены, от чего последний погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.