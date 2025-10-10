Вверх
Бухгалтер из Котласа за 15 украденных миллионов получила 2 с половиной года колонии

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего бухгалтера и учредителя управляющей организации «Авантель» виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

В судебном заседании установлено, что осужденная в период с 1 августа 2018 года по 31 мая 2022 года совершила хищение денежных средств, принадлежащих обществу на сумму свыше 15 млн рублей. 

Имея полный доступ к банковским счетам организации, а также право подписи платежных документов, используя свое служебное положение, оформляла заведомо подложные платежные поручения и реестры, содержащие недостоверную информацию о назначении платежей, а похищенные денежные средства незаконно переводила на свои личные счета либо получала их в кассе организации под отчет. 

С целью сокрытия хищения предоставляла генеральному директору управляющей организации поддельные банковские выписки, искажающие реальное движение денежных средств на счете организации.

В ходе рассмотрения дела осужденная свою вину признала, частично возместила причиненный ущерб. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба на сумму более 11 млн рублей.

10 октябрь 15:55 | : Происшествия

