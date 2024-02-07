Главбух протезного предприятия в Архангельске присвоила свыше 3 млн рублей

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 36-летнюю жительницу областного центра по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что с 2017 по 2021 годы, занимая должность главного бухгалтера ООО «Архангельское протезно-ортопедическое предприятие» и имея доступ к вверенным ей денежным средствам общества, находясь на своем рабочем месте, а также по месту своего жительства, используя рабочий ноутбук с программным обеспечением, способным расходовать денежные средства организации, располагая логином и паролем для входа в программное обеспечение, умышленно, пользуясь своим служебным положением, формировала платежные документы, без согласования с руководителем, самостоятельно подписывала их его электронно-цифровой подписью, загружала в программное обеспечение и направляла в банк для исполнения, при этом отражая реквизиты своего банковского счета.

Путем систематического перечисления различных сумм указанным образом на счета виновной переведено свыше 3 миллионов рублей, которые ей не предназначались.

Приговором суда осужденной, полностью сознавшейся в содеянном, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного ущерба.

В законную силу приговор не вступил.