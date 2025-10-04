Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская левушница специализировалась на спортоварах

Левушница (жарг.) – магазинная воровка

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в серии краж из магазина спортивных товаров – нигде не работающую 48-летнюю архангелогородку. В настоящее время установлена причастность женщины как минимум к пяти преступлениям.

Заявления от сотрудников магазина поступили в полицию 30 сентября. Во всех случаях действия задержанной попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На них видно, как женщина берет с прилавка вещи, кладет в пакет и, не оплачивая товар, покидает магазин.

Похищенное изъято сотрудниками полиции и вскоре будет возвращено владельцу.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

У стражей порядка есть основания полагать, что злоумышленница может быть причастна к совершению еще нескольких аналогичных преступлений на территории областного центра.

 (фото с https://avatars.dzeninfra.ru

03 октябрь 11:31 | : Происшествия

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20