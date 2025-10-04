Архангельская левушница специализировалась на спортоварах

Левушница (жарг.) – магазинная воровка

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в серии краж из магазина спортивных товаров – нигде не работающую 48-летнюю архангелогородку. В настоящее время установлена причастность женщины как минимум к пяти преступлениям.

Заявления от сотрудников магазина поступили в полицию 30 сентября. Во всех случаях действия задержанной попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На них видно, как женщина берет с прилавка вещи, кладет в пакет и, не оплачивая товар, покидает магазин.

Похищенное изъято сотрудниками полиции и вскоре будет возвращено владельцу.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

У стражей порядка есть основания полагать, что злоумышленница может быть причастна к совершению еще нескольких аналогичных преступлений на территории областного центра.

(фото с https://avatars.dzeninfra.ru)