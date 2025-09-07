Вверх
Браконьер из Поморья лишился любимого "паркетника" и получил условный срок

В результате применения мер принудительного исполнения житель Архангельской области возместил более 700 тысяч рублей ущерба, причиненного незаконной добычей рыбы.

            41-летний житель Ленского района занимался браконьерством на р. Вычегда на миграционных путях рыбы к местам нереста. Используя лодку, мужчина сплавлял по реке рыболовную трехстенную сеть длиной 70 метров и высотой 2 метра, что является способом массового истребления водных ресурсов. Незаконной добычей браконьера стали 76 сигов, 15 стерлядей, 5 лещей, 2 налима, 37 белоглазок и др. Причиненный водным ресурсам ущерб оценили в 707 тысяч рублей.

            Гражданин был осужден по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно и постановил взыскать с браконьера причиненный природе ущерб.

            Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Ленскому району. В целях побуждения должника к выплате задолженности сотрудник ведомства арестовал его банковские счета, а также наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимости и автомобиля «Toyota RAV4». Должнику было разъяснено, что, в случае уклонения от погашения задолженности, иномарка будет арестована и изъята, а затем принудительно продана на торгах.

            Оценив негативные последствия применения мер принудительного исполнения, мужчина не стал затягивать с оплатой долга. Материальный ущерб, причинённый водный ресурсам в результате незаконной добычи рыбы, взыскан в кратчайшие сроки.

30 сентябрь 08:59 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20