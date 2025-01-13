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Бравые приставы из Заполярья конфисковали лодку у браконьера

Судебные приставы исполнили решение суда и конфисковали у браконьера из г. Нарьян-Мара резиновую лодку.

Житель Заполярья, не имея соответствующего разрешения на вылов, занимался добычей рыбы с использованием жаберных сетей. Браконьерство пресекли сотрудники Рыбнадзора. 

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов,  которое было прекращено судом в связи с деятельным раскаянием рыболова. Мужчине назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией двух жаберных сетей и резиновой лодки.

Исполняя решение суда, судебный пристав ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району изъял вещественные доказательства преступления, хранившиеся в полиции. Рыболовные сети будут уничтожены, а лодка  - обращена в доход государства.

10 апрель 10:55 | : Происшествия

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