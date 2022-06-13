Жителя Плесецкого района избили за отказ дать закурить несовершеннолетнему

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей Плесецкого района в возрасте от 17 до 28 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия) и ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
По версии следствия, 22 июня 2022 года ночью подозреваемые на почве личных неприязненных отношений проникли в квартиру 29-летнего жителя посёлка Обозерский, оттолкнув его сожительницу, преградившую им путь. В квартире они нанесли не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения характера тупой травмы лица, которая расценивается как легкий вред здоровью.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В ходе допроса подозреваемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что пришли поговорить с потерпевшим, который грубо отказал на просьбу несовершеннолетнего угостить его сигаретой.