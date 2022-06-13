Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителя Плесецкого района избили за отказ дать закурить несовершеннолетнему

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей Плесецкого района в возрасте от 17 до 28 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия) и ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, 22 июня 2022 года ночью подозреваемые на почве личных неприязненных отношений проникли в квартиру 29-летнего жителя посёлка Обозерский, оттолкнув его сожительницу, преградившую им путь. В квартире они нанесли не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения характера тупой травмы лица, которая расценивается как легкий вред здоровью.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе допроса подозреваемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что пришли поговорить с потерпевшим, который грубо отказал на просьбу несовершеннолетнего угостить его сигаретой.

30 август 09:02 | : Происшествия

Главные новости


Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Михаил Черноков – писатель с «чердака»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (358)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20