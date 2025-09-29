Всю минувшую неделю Росгвардия в НАО не скучала

Только за минувшую неделю группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии 25 раз прибывали на помощь жителям города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей

В режиме 24/7 автопатрули Росгвардии обеспечивают безопасность жителей и организаций Ненецкого автономного округа. Только за минувшую неделю группы задержания регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации осуществили 25 выездов по тревожным сигналам и вызовам.

Росгвардейцы выезжали на сообщение о минировании торгового центра в городе Нарьян-Маре, ножевом ранении, конфликте в ресторане, нарушении общественного порядка нетрезвым посетителем гостиницы и других происшествиях. Краж с охраняемых объектов не допущено.

«Вместе с коллегами из УМВД России по НАО, правоохранительных органов и экстренных служб сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили комплекс мероприятий по антитеррористической защите населения и установили отсутствие угроз для безопасности жителей Нарьян-Мара. За время патрулирования улиц города и рабочего посёлка Искателей группы задержания выявили и пресекли 13 административных правонарушений», –рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.