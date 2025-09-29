Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Всю минувшую неделю Росгвардия в НАО не скучала

Только за минувшую неделю группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии 25 раз прибывали на помощь жителям города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей

 В режиме 24/7 автопатрули Росгвардии обеспечивают безопасность жителей и организаций Ненецкого автономного округа. Только за минувшую неделю группы задержания регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации осуществили 25 выездов по тревожным сигналам и вызовам.

 Росгвардейцы выезжали на сообщение о минировании торгового центра в городе Нарьян-Маре, ножевом ранении, конфликте в ресторане, нарушении общественного порядка нетрезвым посетителем гостиницы и других происшествиях. Краж с охраняемых объектов не допущено.

 «Вместе с коллегами из УМВД России по НАО, правоохранительных органов и экстренных служб сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполнили комплекс мероприятий по антитеррористической защите населения и установили отсутствие угроз для безопасности жителей Нарьян-Мара. За время патрулирования улиц города и рабочего посёлка Искателей группы задержания выявили и пресекли 13 административных правонарушений», –рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.

29 сентябрь 13:33 | : Происшествия

Главные новости


Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Солянка, сэр!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (369)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20