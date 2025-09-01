На гибель пожилой крановщицы в Северодвинске заведено уголовное дело

24 сентября 2025 года днем при проведении работ по строительству многоквартирного дома в городе Северодвинск упал башенный кран. В результате произошедшего погибла 65-летняя женщина-крановщик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.



