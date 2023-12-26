На стройке в Вельске рабочего раздавило пакетом с древесиной

13 февраля 2024 года днем при проведении работ по разгрузке пиломатериалов на погрузочной площадке одного из хозяйственных обществ в городе Вельске в результате падения с автопогрузчика пакета древесины погиб 46-летний рабочий. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.