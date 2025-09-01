Архангельский поджигатель "Ауди Q7" начинает мести улицы

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 23.07.2025, которым 43-летний ранее судимый житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие причинение значительного ущерба).

Судом установлено, что он в ноябре 2024 года во дворе одного из домов по пр. Троицкий в г. Архангельске из личной неприязни к водителю автомобиля «Ауди Q7», желая отомстить за то, что весной 2024 года последний, проезжая мимо на этой автомашине, обрызгал его из лужи, подошел к указанному транспортному средству и положил на капот заранее приготовленный пакет с бензином, после чего поджег его с помощью спичек. Удостоверившись, что автомобиль охвачен огнем, с места преступления скрылся.

В результате действий виновного автомобиль «Ауди Q7» полностью уничтожен огнем, а также поврежден припаркованный рядом автомобиль «Фольксваген Туарег», чем организации, являвшейся собственником этих транспортных средств, причинен ущерб в сумме более 6,9 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал полностью, частично загладил причиненный вред.

За содеянное ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о суровости наказания отклонены Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.