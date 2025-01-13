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Огненный террорист из Архангельска получил 14 лет колонии

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 32-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствием и судом установлено, что 26 января 2024 года ночью осужденный после конфликта, произошедшего в ходе совместного употребления спиртных напитков, вернулся в комнату дома-общежития на улице Ленинская в городе Архангельске и из чувства мести за оскорбления поджег матрас в чужом жилище. В результате умышленного поджога огонь распространился на внутренние помещения многоквартирного дома, в котором находились люди. После возникновения пожара фигурант скрылся с места преступления. В результате указанных действий погиб 41-летний мужчина, который находился в гостях. Всего в результате совершенного поджога уничтожено чужое имущество на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Удовлетворены иски матери погибшего о компенсации морального вреда и потерпевших о возмещении материального ущерба в результате уничтожения имущества на сумму более 2,8 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

09 апрель 19:32 | : Происшествия

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