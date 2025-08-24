Вверх
Автомобиль архангельского наркоторговца послужит СВО

Архангельские судебные приставы конфисковали и передали военнослужащим в зону СВО автомобиль осужденного за распространение наркотиков.          

            В отделение судебных приставов по Октябрьскому округу г. Архангельска поступил исполнительный документ о конфискации транспортного средства «LADA VESTA» 2022 года выпуска. Владелец автомобиля осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков и отбывает наказание в колонии строгого режима. По решению суда машина, которую он использовал для перевозки запрещенных веществ, подлежала конфискации в доход государства.

            В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал автомобиль, находившийся на хранении на территории автомобильной стоянки  РУФСБ России по Архангельской области. В министерство обороны РФ было направлено предложение о передачи транспортного средства для использования в зоне специальной военной операции.

            После получения согласия судебные приставы организовали передачу автомобиля военнослужащим для выполнения задач в зоне СВО. 

            Отметим, что с начала 2025 года это уже восьмое конфискованное транспортное средство, переданное сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для нужд специальной военной операции.

 

 

22 сентябрь 09:25 | : Происшествия

