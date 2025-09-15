В Архангельской области заработала "горячая линия" по разоблачению мошенников

В текущем году с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в Архангельской области совершено более 3,7 тысяч преступлений, в Ненецком автономном округе – почти 200.

По-прежнему наибольшее количество деяний этой категории составляют мошенничества, которых в указанных регионах зарегистрировано более 2,3 тысяч.

В последнее время широкое распространение получили факты обмана граждан при поступлении звонков от лиц, представляющихся сотрудниками ПАО «Ростелеком», с информацией о необходимости изменения условий договора на предоставление услуг связи, последовательности цифр в телефонном номере, а также предложений о получении дополнительного заработка от продажи и покупки крипто-валюты, инвестиционных вложений, совершения действий, направленных на повышение покупательской способности (размещение положительных отзывов на товары, представленные на торговых площадках, маркетплейсах).

Во многих случаях сведения о наличии денежных средств по месту жительства либо вклада в банке злоумышленникам сообщают сами потерпевшие.

В целях противодействия телефонным мошенничествам в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована работа горячей линии:

- Архангельская область 8(818) 41-02-80 (доб. 11-96), 8(818) 41-02-30

(доб. 12-42)

- Ненецкий автономный округ 8 (1853) 4-68-72 (доб. 00-34).

График работы горячей линии в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).