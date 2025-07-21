Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе осудили банду хулиганов

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимых троих жителей г. Котласа виновными  по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также двоих из них – по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что подсудимые осенью 2023 года в ночное время, находясь у ресторана «Рандеву» в г. Коряжме, в состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо повода, действуя из хулиганских побуждений совместно причинили одному из посетителей заведения многочисленные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Кроме того, двое из подсудимых, в феврале 2025 года в дневное время в деревне Курцево Котласского муниципального округа, действуя в группе лиц, совершили разбойное нападение на инвалида пожилого возраста, причинив ему многочисленные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, после чего отобрали пенсию, которую потерпевший получил в тот день,  с места преступления скрылись.

Вину в совершении преступления подсудимые в полном объеме не признали.

Приговором суда, с учетом роли каждого из подсудимых в совершении преступлений, а также отмены условного осуждения и присоединения неотбытых наказаний по предыдущим приговорам суда, им определены наказания в виде 3, 4 и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил

12 сентябрь 15:54 | : Происшествия

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (172)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20