В Котласе осудили банду хулиганов

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимых троих жителей г. Котласа виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также двоих из них – по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что подсудимые осенью 2023 года в ночное время, находясь у ресторана «Рандеву» в г. Коряжме, в состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо повода, действуя из хулиганских побуждений совместно причинили одному из посетителей заведения многочисленные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Кроме того, двое из подсудимых, в феврале 2025 года в дневное время в деревне Курцево Котласского муниципального округа, действуя в группе лиц, совершили разбойное нападение на инвалида пожилого возраста, причинив ему многочисленные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, после чего отобрали пенсию, которую потерпевший получил в тот день, с места преступления скрылись.

Вину в совершении преступления подсудимые в полном объеме не признали.

Приговором суда, с учетом роли каждого из подсудимых в совершении преступлений, а также отмены условного осуждения и присоединения неотбытых наказаний по предыдущим приговорам суда, им определены наказания в виде 3, 4 и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил