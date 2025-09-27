Вверх
Полиция задержала северодвинца, возомнившего себя наркобароном

В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г.Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении 38 летнего жителя г. Северодвинска Архангельской области.

По версии следствия, нигде неработающий мужчина, желая незаконным способом заработать, вступил при помощи средства мобильной связи
 и доступа к сети «Интернет» в преступный сговор с неустановленными лицами
 на сбыт наркотического средства на территории Архангельской области.

 Получив от этих лиц указания о порядке действий по приобретению и реализации наркотиков, он, 04 сентября 2025 г., на принадлежащим ему автомобиле прибыл в лесной массив, расположенный под г. Северодвинском, где из специально приготовленного ими тайника извлек наркотическое средство α-пирролидиновалерофенон общей массой почти 3 кг., намереваясь сбывать его более мелкими партиями бесконтактным способом путем помещения в так называемые «закладки». Наркотические средства стал хранить при себе, отправившись обратно в г. Северодвинск.

Его преступные действия пресечены сотрудниками федеральной службы безопасности, в тот же день он задержан, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело возбуждено в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ. 

12 сентябрь 12:48 | : Происшествия

