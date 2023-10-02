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ФСБ сорвала двум северодвинцам сбыт крупной партии наркотиков

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых за незаконное хранение наркотических средств жителей г. Северодвинска. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, желая обеспечить себя нелегальным заработком, вступили в преступный сговор на сбыт наркотического средства более мелкими партиями. 

В декабре 2022 года через мессенджер «Telegram» они получили от неизвестного лица координаты, указывающие на местонахождение в Приморском районе Архангельской области тайника с наркотиком. После этого один из обвиняемых на личном автомобиле привез из тайника наркотическое средство в г. Северодвинск, где намеревался передать ожидавшему его подельнику.

Направленные на незаконный сбыт наркотического средства
 преступные действия злоумышленников пресечены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий, оба они задержаны, а наркотическое средство изъято.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://краснодар.23.мвд.рф) 

16 ноябрь 12:09 | : Происшествия

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