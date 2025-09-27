Вверх
Житель Котласа прятал в зимнем лесу полкило наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя г. Котласа, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия нигде неработающий молодой человек, желая незаконно заработать, вступил при помощи средства мобильной связи и доступа к сети «Интернет» в преступный сговор с неустановленными лицами на сбыт наркотических средств на территории Архангельской области.

Получив от этих лиц указание о порядке и условиях по приобретению  и реализации наркотических средств и выполняя отведенную ему роль, он,  в конце февраля 2025 г. в г. Котласе отыскал заранее приготовленный ими тайник, откуда извлек наркотические средства, общей массой более 38 гр., которые принес к себе домой, где расфасовав на мелкие партии, стал хранить для последующего их бесконтактного сбыта путем помещения в так называемые «закладки».

Во исполнение вновь поступившего ему указания, в начале апреля 2025 г. обвиняемый общественным транспортом прибыл из г. Котласа к пос. Березник Виноградовского района, где в лесу из заранее оборудованного подельниками тайника извлек наркотические средства, общей массой почти 0,5 кг, намереваясь сбывать выше обозначенным способом. Их взял с собой, отправившись в г. Котлас.

Преступные действия обвиняемого пресечены сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области, а именно при выходе из лесного массива произведено его задержание, незаконно  добытые наркотические средства, в том числе хранившиеся у него дома, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России и в соответствии с территориальной подсудностью направлено в Виноградовский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

05 сентябрь 14:16 | : Происшествия

