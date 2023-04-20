В Архангельской области перекрыли канал поставки наркотиков из Питера

Первым заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в особо крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый, являющийся жителем Нижегородской области и временно находившейся в связи с заработками в г. Санкт-Петербурге, желая незаконным способом обеспечить себя дополнительным доходом, вступил при помощи средства мобильной связи и сети «Интернет» в преступный сговор с неустановленными лицами на сбыт наркотического средства, который последние спланировали на территории Архангельской области.

Получив от этих лиц указание о порядке действий по приобретению и реализации наркотического средства, он в марте 2023 г., воспользовавшись услугами такси, выехал из г. Санкт-Петербурга в один из районов Ленинградской области, где из специально приготовленного ими тайника извлек около 1 кг наркотического средства, намереваясь сбывать его согласно данным ему инструкциям бесконтактным способом путем помещения в так называемые «закладки».

Наркотическое средство стал хранить при себе, отправившись на попутном автотранспорте в г. Архангельск.

Направленные на незаконный сбыт наркотического средства преступные действия злоумышленника пресечены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, он задержан по прибытию в г. Архангельск, наркотическое средство изъято.

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России и в соответствии с территориальной подсудностью направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.