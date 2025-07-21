Вверх
Отец-алиментщик из Поморья отдал сыну больше миллиона к 1 сентября

В Архангельской области отец сделал щедрый подарок сыну-первокласснику, заплатив ради снятия ареста со счетов долг по алиментам в размере 1 млн. 280 тысяч рублей.

            «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Когда-то эту строчку из песни в шутку считали неофициальным гимном алиментщиков, скрывавшихся на просторах страны от своих родительских обязанностей. Вот и уроженец Архангельской области, несмотря на решение суда о выплате алиментов на содержание ребёнка, в течение нескольких лет «бегал» от судебных приставов, регулярно меняя место жительство. 

            Сотрудником органа принудительного исполнения официальных источников дохода 35-летнего мужчины и принадлежащего ему имущества не установлено. В рамках исполнительного производства был наложен арест на счета должника, а также вынесено постановление об временном ограничении его в праве выезда за границу. Попытки разыскать нерадивого отца результата не приносили.

            Неожиданно неплательщик сам вышел на связь с судебным приставом для выяснения вопроса о снятии ареста с его счетов. Правда, уклоняясь от встречи с сотрудником, он предпочёл общаться через ЕПГУ. Также в переписке мужчина пояснил, что хочет помочь бывшей супруге собрать сына-первоклассника в школу.

            Сотрудник ведомства произвёл расчет задолженности по алиментам, сумма составила 1 млн. 280 тысяч рублей. Должнику разъяснено, что для отмены мер принудительного исполнения необходимо погасить долг в полном объёме.

            Через несколько дней вся сумма поступила на депозитный счет ОСП по Няндомскому району, а затем перечислена взыскательнице.       

10 сентябрь 08:57 | : Происшествия

