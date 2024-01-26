В городе Мирный брат пошел на брата с ножом в руке

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего жителя Приморского района Архангельской области виновным в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что осужденный и его 49-летний родной брат в летний период времени 2023 года прибыли в г. Мирный для производства строительно-монтажных работ по договору подряда. В ходе совместного распития спиртного в комнате общежития в один из дней в свободное от работы время между братьями произошла ссора.

Осужденный, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за причиненной обиды, с целью убийства вооружился кухонным ножом и нанес спящему брату удар в область грудной клетки. После того, как потерпевший проснулся от удара, несмотря на продолжение преступных действий злоумышленника, ему удалось оказать сопротивление и уйти из комнаты, обратившись для вызова скорой помощи к соседям.

Смерть потерпевшего не наступила по независящим от осужденного обстоятельствам, ввиду оказанного сопротивления и своевременной медицинской помощи.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.