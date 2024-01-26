Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В городе Мирный брат пошел на брата с ножом в руке

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего жителя Приморского района Архангельской области виновным в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1                         ст. 105 УК РФ).

Установлено, что осужденный и его 49-летний родной брат в летний период времени 2023 года прибыли в г. Мирный для производства строительно-монтажных работ по договору подряда. В ходе совместного распития спиртного в комнате общежития в один из дней в свободное от работы время между братьями произошла ссора. 

Осужденный, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за причиненной обиды, с целью убийства вооружился кухонным ножом и нанес спящему брату удар в область грудной клетки. После того, как потерпевший проснулся от удара, несмотря на продолжение преступных действий злоумышленника, ему удалось оказать сопротивление и уйти из комнаты, обратившись для вызова скорой помощи к соседям.

Смерть потерпевшего не наступила по независящим от осужденного обстоятельствам, ввиду оказанного сопротивления и своевременной медицинской помощи.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://prufy.ru) 

 

11 март 09:01 | : Происшествия

Главные новости


Женщины о женском и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Три слова о любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (102)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20