Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

УМВД по Архангельской области предупреждает: Чужое ротозейство не повод к обогащению

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась 74-летняя местная жительница. По словам заявительницы, расплачиваясь в супермаркете за покупки, она обнаружила, что у нее пропала банковская карта. Пока котлашанка шла в банк, чтобы заблокировать счет, ей на телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств в качестве оплаты за покупки в различных магазинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления – местный житель 1952 года рождения. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений.

По имеющейся информации, злоумышленник нашел банковскую карту в магазине и начал расплачиваться ей за покупки.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что использование чужой банковской карты является преступлением! Если вы нашли банковскую карту, ни в коем случае не пытайтесь ей воспользоваться. Оплачивая покупки чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием. Отнесите находку в ближайший отдел полиции или отделение банка.

Внимание! В случае утери или кражи у вас банковской карты, либо телефона с установленной системой управления финансами необходимо как можно быстрее обратиться на «горячую линию» банка и заблокировать ее, чтобы злоумышленники не могли похитить деньги с вашего счета. 

05 сентябрь 17:33 | : Происшествия

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (79)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20