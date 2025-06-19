УМВД по Архангельской области предупреждает: Чужое ротозейство не повод к обогащению

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась 74-летняя местная жительница. По словам заявительницы, расплачиваясь в супермаркете за покупки, она обнаружила, что у нее пропала банковская карта. Пока котлашанка шла в банк, чтобы заблокировать счет, ей на телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств в качестве оплаты за покупки в различных магазинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления – местный житель 1952 года рождения. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений.

По имеющейся информации, злоумышленник нашел банковскую карту в магазине и начал расплачиваться ей за покупки.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что использование чужой банковской карты является преступлением! Если вы нашли банковскую карту, ни в коем случае не пытайтесь ей воспользоваться. Оплачивая покупки чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием. Отнесите находку в ближайший отдел полиции или отделение банка.

Внимание! В случае утери или кражи у вас банковской карты, либо телефона с установленной системой управления финансами необходимо как можно быстрее обратиться на «горячую линию» банка и заблокировать ее, чтобы злоумышленники не могли похитить деньги с вашего счета.