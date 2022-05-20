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Полицейские вернули юной архангелогородке украденного двухколесного друга

Стражи порядка изъяли велик из залогового центра.

10 августа 2022 года в полицию Архангельска обратилась жительница Ломоносовского округа. По словам заявительницы, в этот день утром, отправляясь на работу, она обнаружила, что пропал велосипед ее дочери. Транспортное средство, пристегнутое противоугонным тросом, хранилось под лестницей на первом этаже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1981 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественного преступления. Похищенный байк был обнаружен стражами порядка в одном из залоговых центров города.

По имеющейся информации, подозреваемый в вечернее время проник в подъезд дома по проспекту Обводный канал и похитил стоявший под лестницей велосипед. На нем злоумышленник доехал до округа Майская Горка, где продал транспортное средство прохожему. Последний в свою очередь выставил его на продажу в залоговом центре.

Стражи порядка вернули юной владелице похищенное у нее транспортное средство. По словам Софии, она не ожидала, что полицейские так быстро найдут ее велосипед, поэтому была приятно удивлена, когда спустя всего два дня ей позвонили и пригласили забрать своего двухколесного друга.

– Я очень благодарна сотрудникам полиции за такую оперативную и результативную работу, – сказала девушка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В случае, если будет установлено, что приобретенное вами транспортное средство числится как похищенное, стражи порядка вправе его изъять и вернуть законному собственнику. 

18 август 14:34 | : Происшествия

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