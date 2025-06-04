Дерзкий и пьяный пинежанин нанес полицейскому физическое оскорбление

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 1 сентября 2025 года ночью в центре города Архангельска сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый с признаками алкогольного опьянения. При проведении правового разбирательства, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГАИ, подозреваемый предпринял попытку скрыться и при задержании применил физическую силу к представителю власти. Противоправные действия нарушителя пресекли и доставили его в полицию для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.