Подмосковный алкаш навел шухер в поселке Брин-Наволок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 25-летнего жителя Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 24 мая 2023 года ночью на трассе автодороги М-8 сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району остановили автомобиль со снятыми государственными регистрационными знаками, которым управлял обвиняемый с признаками алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД по задержанию и помещению автомобиля на специализированную стоянку, нанес удар рукой в грудь представителю власти. Противоправные действия правонарушителя пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что был пьян, поэтому не помнит почему регистрационные знаки на автомобиль находились в салоне транспортного средства, искренне сожалеет о случившемся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.