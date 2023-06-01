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Подмосковный алкаш навел шухер в поселке Брин-Наволок

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 25-летнего жителя Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено,  что 24 мая 2023 года ночью на трассе автодороги М-8 сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району остановили автомобиль со снятыми государственными регистрационными знаками, которым управлял обвиняемый с признаками алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД по задержанию и помещению автомобиля на специализированную стоянку, нанес удар рукой в грудь представителю власти. Противоправные действия правонарушителя пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что был пьян, поэтому не помнит почему регистрационные знаки на автомобиль находились в салоне транспортного средства, искренне сожалеет о случившемся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://korenovsk-rc.ru) 

13 июль 12:13 | : Скандалы

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